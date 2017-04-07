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«زيدان»: استمراري غير مؤكد.. ولا أعدكم بشيء للموسم المقبل

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«زيدان»: استمراري غير مؤكد.. ولا أعدكم بشيء للموسم المقبل «زيدان»: استمراري غير مؤكد.. ولا أعدكم بشيء للموسم المقبل

التحرير

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أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، أن استمراره داخل أروقة الفريق الملكي غير مؤكد، وذلك حسبما أفاد في المؤتمر الصحفي الخاص لمواجهة أتلتيكو مدريد، غدًا السبت، بملعب سانتياجو برنابيو، في تمام الساعة الـ 4.15 عصرًا، بقيادة الحكم ريكاردو دي بيرجوس بينجوتيسيا، ضمن مباريات الجولة الـ 31 من الدوري الإٍسباني "الليجا".

وقال زيدان ": "استمراريتي غير مؤكدة، ولا أعِدكم بأي شيء للموسم المقبل، أركز فقط على ما سينتهي عليه هذا الموسم، وأعرف ريال مدريد وأعرف أن وظيفتي بها إيجابيات وسلبيات، ولهذا أفكر فقط في المباراة القادمة لأنني لا أعلم ما سيحدث بعدها".

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وأضاف المدير الفني لفريق ريال مدريد: "أنا شخص إيجابي بطبعي، أنا محظوظ بأن أكون هنا، وأقوم بما أقوم به كل يوم وسأبقى إيجابي حتى نهاية الموسم، وعندما أقول بأنني لن أذهب يومًا ما إلى برشلونة فأنا أعلم بأن هذا سيجعلني مُرتاح أكثر".

وتطرق للحديث عن رونالدو، قائلا "لا توجد خطة خاص لكريستيانو فنحن نتحدث مع جميع اللاعبين، هو شخص ذكي ومن المهم أن يفهم النهج الذي نقوم به، ورونالدو دائمًا يظهر في المباريات الكبيرة مثل بقية زملائه، ولا أعلم ما إذا كان ذلك بسبب طموحه باللعب بشكل جيد".

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