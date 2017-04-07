مزارات الإسكندرية السياحية تستقبل الأطفال مجانا في يوم اليتيم

التحرير

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فتحت عدد من المزارات السياحية والثقافية في الإسكندرية أبوابها، اليوم الجمعة، لاستقبال المواطنين بالمجان في إطار الاحتفالات بيوم اليتيم.

قال أسامة الصياد، مدير عام قلعة قايتباى بالإسكندرية، إن القلعة استقبلت الأطفال مجانًا، اليوم الجمعة، احتفالًا بيوم اليتيم.

أضاف الصياد، لـ"التحرير"، أن أي جمعية خيرية حاصلة على اعتماد من مديرية التضامن الاجتماعي يصرح لها بالدخول المجاني، مشيرًا إلى ارتفاع عدد الزائرين إلى مبنى القلعة، للمشاركة في الاحتفالات.

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من جانبها، أعلنت الدكتورة نادية خضر، المشرف على متاحف الإسكندرية، الاحتفال بيوم اليتيم، الأحد المقبل، داخل متحف الإسكندرية القومي.

وأوضحت خضر أنه سيتم استضافة أطفال من دار الأمل وزاهية ومرزوق للأيتام، ويتخلل الحفل فقرات فنية وترفيهية.