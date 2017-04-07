الذهب يرتفع 6 جنيهات في السوق المحلي

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ارتفعت أسعار الذهب المحلي، في التعاملات الصباحية اليوم بواقع 6 جنيهات للجرام، وذلك على خلفية الضربة الأمريكية التي استهدفت قاعدة الشعيرات الجوية التابعة للجيش السوري في حمص.

وأصبحت الأسعار وفق آخر تحديث لها كالتالى:

عيار 18 : 542.55

عيار 21 : 633

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عيار 24 : 723.40

الجنيه الذهب : 5064

وعالميا، صعدت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بحوالي 0.89% إلى 1264.55 دولار للأوقية، وهو مستوي لم يسجل منذ مطلع نوفمبر الماضي، قبل أن تواصل صعودها إلى 1266.25 دولار للأوقية، مضيفة نحو 1.05% أو ما يعادل 13 دولارا للأوقية، كما زادت عقود الفضة تسليم مايو بنسبة 0.95% إلى 18.418 دولار للأوقية.