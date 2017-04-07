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500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016

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500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016 500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016

التحرير

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قال مدحت عادل، الوزير المصري المفوض في الكويت، إن حجم الاستثمارات الكويتية في بلغ 3.7 مليار دولار العام الماضي، بزيادة قدرها 500 مليون دولار حتى فبراير الماضي، وفقا لصحيفة محلية.

وأضاف عادل رئيس المكتب التجارى بالسفارة المصرية لدى الكويت، في تصريحه عقب افتتاح معرض العقاري المصري، لصحيفة الأنباء الكويتية، أن حجم التبادل التجاري بين الكويت ومصر وصل إلى 500 مليون دولار.

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وأوضح الوزير المفوض، أن مصر دولة قوية وبها استثمارات متميزة، وتستطيع أن توفر المناخ المناسب للاستثمارات، لافتاً إلى أن العروض في المعرض تناسب الشرائح كافة من المستثمرين سواء الكويتيين أو المصريين.

وكان السفير المصري بالكويت ياسر عاطف، قال بنهاية العام الماضي إن الاستثمارات الكويتية في مصر بما فيها مجال النفط والغاز واستثمارات الهيئات الكويتية، تصل قيمة الاستثمارات إلى نحو 15 مليار دولار.

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التحرير

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