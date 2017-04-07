12 ساعة بين قصف سوريا.. ورد «الخارجية» الهزيل

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كتب: أحمد سعيد حسانين وبسنت فاروق وسيد مصطفى

خبراء: تأخر مصر في إعلان موقفها غير مبرر.. وترامب استعاد شعبيته في بلاده بضرب الشعيرات

أكثر من 12 ساعة مضت على قيام أمريكا بضربة جوية قاسية، استهدفت قاعدة الشعيرات الجوية السورية قرب حمص بعشرات الصواريخ فجر اليوم "الجمعة"، ولم يصدر من الخارجية المصرية أي تعليق أو رد رسمي على الواقعة سواء بالتأييد والترحيب أو الشجب والرفض لما نفذته أمريكا، أو بيان رسمي يوضح موقفها مما حدث، ملتزمة الصمت تجاه القضية برمتها.

واكتفت وزارة الخارجية المصرية بإصدار بيان رسمي اليوم "الجمعة"، تجاهلت خلاله الضربة الجوية الأمريكية التى قصفت قاعدة الشعيرات السورية، قائلة: "مصر تتابع بقلق بالغ تداعيات أزمة خان شيخون، التى راح ضحيتها عشرات المدنيين السوريين الأبرياء بتأثير الغازات السامة المحرمة دوليا، وما ترتب على ذلك من تطورات خطيرة".

أعلنت أغلب الدول سواء العربية أو الأجنبية موقفها الرسمي والمباشر بشكل واضح من الضربة الجوية، حيث نقلت وكالة "فرانس برس" الفرنسية، عن الكرملين الروسي، إن الرئيس فلاديمير بوتين يرى أن الضربات الأمريكية على قاعدة جوية سورية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وأضرت بشدة بالعلاقات بين واشنطن وموسكو.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم بوتين، إن: "الرئيس الروسي يعتبر التحرك الأمريكي عدوانًا على دولة ذات سيادة"، بينما أدانت إيران الضربات بشدة، إذ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي: "تدين إيران بقوة أي ضربات أحادية الجانب، ومثل هذه الإجراءات ستقوض شوكة الإرهابيين في سوريا، وستؤدي إلى تعقيد الوضع في سوريا والمنطقة"، فيما أعلنت الحكومة الفرنسية على لسان وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرو، أن "الولايات المتحدة أبلغت فرنسا مسبقا بالضربة الصاروخية على مواقع عسكرية سورية، وأن استخدام الأسلحة الكيماوية أمر مروع ويجب أن تتم المعاقبة عليه لأنه جريمة حرب، بينما قال المتحدث باسم الحكومة البولندية رافال بوتشينيك، إن الحكومة تدعم الضربة الصاروخية الأمريكية على القاعدة الجوية السورية، مضيفًا: "شهدنا انتهاكات النظام السوري خلال الأعوام الأخيرة، ولم يتحرك أحد إزاء ذلك".

بينما أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، دعمها للضربة الأمريكية على سوريا، محملة الرئيس السوري بشار الأسد المسؤولية الكاملة لهذا التطور، فيما أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، دعمه لتصميم الولايات المتحدة على التصدي لاستخدام أسلحة كيميائية، بعد الضربة التي نفذتها واشنطن على قاعدة جوية للنظام السوري، بينما قال نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان قورتولموش، إن "الهجوم الأمريكي على القاعدة السورية مهم ومعبر، وخطوة إيجابية إلى جانب ضرورة معاقبة نظام الأسد على الصعيد الدولي"، وهو ما دعمته أيضا بريطانيا موضحة أنها "تدعم كليا" الضربة الأمريكية في سوريا.

بينما رحبت المملكة العربية السعودية بالضربات، واصفة ما فعله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بـ"القرار الشجاع"، حيث قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية إن هذا القرار الشجاع يمثل ردا على جرائم النظام السوري.

نص اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر وسوريا

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مصر وسوريا وقعتا على اتفاقية دفاع مشترك، وقت أن كانت الأولى هي الجمهورية العربية المتحدة، والثانية هي الجمهورية العربية السورية، استجابة منهما لرغبة الشعب العربي في كل من القطرين الشقيقين، وانطلاقًا من إيمانهما بالمصير المشترك وبوحدة الأمة العربية، ونصت الاتفاقية على:

المادة الأولى: تعتبر الدولتان المتعاقدتان كل اعتداء مسلح يقع على أية دولة منهما أو قواتهما اعتداء عليها، ولذلك فإنهما عملاً بحق الدفاع الشرعي الفردي والجماعي عن كيانهما تلتزمان بأن تبادر كل منهما إلى معونة الدولة المعتدى عليها، وبأن تتخذا على الفور جميع التدابير وتستخدما جميع ما لديهما من وسائل، بما في ذلك استخدام القوات المسلحة لرد الاعتداء.

المادة الثانية: تتشاور الدولتان المتعاقدتان بناء على طلب إحداهما في الحالات الدولية الهامة التي تؤثر على سلامة أية واحدة منهما أو استقلالها. وفي حال خطر حرب داهم أو قيام حالة مفاجئة يخشى خطرها، تبادر الدولتان المتعاقدتان على الفور باتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية التي يقتضيها الموقف.

المادة الثالثة: وعند وقوع أي اعتداء مفاجئ على إحدى الدولتين المتعاقدتين، فبالإضافة إلى الإجراءات العسكرية التي تتخذ لمواجهة هذا العدوان، تقرر الدولتان فورا الإجراءات الأخرى التي تضع خطط هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.

المادة الرابعة: تنفيذًا لأغراض هذه الاتفاقية، قررت الدولتان المتعاقدتان إنشاء مجلس دفاع وقيادة مشتركة، ومجلس رؤساء أركان مشترك.

نصر سالم: تأخر الرد المصري على الضربة الأمريكية «محرج»

قال اللواء نصر سالم المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن الموقف المصري محرج فى ظل التزامنا الصمت، مشيرًا إلى أن موقف مصر لن يقدم أو يؤخر فى شيء، ولكن يجب إعلانه، وأن يكون أكثر تعقلا وموضوعية وغير انفعالي، قائلًا: "أتمنى أن تصدر مصر بيانا تؤكد فيه التزامها بمواثيق الأمم المتحدة".

الخالدي: ترامب أراد التأكيد على عدم التبعية لروسيا

قال فراس الخالدي عضو لجنة مؤتمر القاهرة لمفاوضات جنيف، إن الضربات الأمريكية فى حمص "مطار الشعيرات"، حملت عدة رسائل أبرزها، استعادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شعبيته فى الداخل الأمريكي بعد أن كانت تتهاوى منذ انتخابه رئيسًا، كما نجح ترامب فى رفع الوعي بالشعور القومي لدى الأمريكان، ونجح فى أن يلفت إليه الأنظار بأنه ليس تابعًا لروسيا، كما أنها كانت بمثابة رسالة قوية لإيران، فضلا عن إعطاء الروس منفذًا بأنهم لن يستطيعوا حماية إيران رغم التصريحات التى تبدو غاضبة بسبب الضربات، وتابع: "أتمنى إفساح المجال لتكوين قوات عربية مشتركة وأن تستغلها السيادة المصرية والسعودية، لا سيما أن الرئيس الأمريكي ترامب يشعر اليوم أنه سجل هدفًا لصالح الأمريكان".

المسالمة: كل المؤشرات تتجه نحو إسقاط الأسد

بينما قال ياسر المسالمة الباحث المتخصص فى الشأن السوري، إن روسيا ستسعى لامتصاص الغضب الأمريكي واللجوء للتفاوض على المائدة من أجل تهدئة الأوضاع، مشيرا إلى أن موسكو هى نقطة المحور الرئيسي فى تلك القضية إذا أرادت التصعيد فستستمر الضربات الأمريكية وإذا أرادت التهدئة فستعود الأمور لموائد التفاوض مع جديد، منوها بأن الحديث حاليًا عن تحالف عسكري وليس سياسيا من أجل إسقاط بشار الأسد، مضيفًا أن كل المؤشرات والرؤى والتحركات تتجه نحو إسقاط الرئيس السوري.