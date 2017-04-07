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رسميًا.. محمد صلاح يعتذر عن الاستمرار في الزمالك

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رسميًا.. محمد صلاح يعتذر عن الاستمرار في الزمالك رسميًا.. محمد صلاح يعتذر عن الاستمرار في الزمالك

التحرير

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قدم محمد صلاح، المدرب العام لفريق الكرة بنادي الزمالك، اليوم الجمعة، إعتذار رسميًا عن الاستمرار بالعمل داخل القلعة البيضاء. 

وكان قد أشار «التحرير» إلى اقترب محمد صلاح، من الرحيل عن صفوف الجهاز الفني، عقب تجاهله لجلسة البرتغالي أوجوستو إيناسيو المدير الفني بالجهاز المساعد أمس.

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ولم يحضر صلاح الإجتماع بعد علمه بنية إيناسيو بالإطاحة به من الجهاز المعاون، ورفضه لاستمراره، وهو ما دفع صلاح لعدم حضور الإجتماع.

واستقر مرتضى منصور على اعلان رحيل محمد صلاح عن الجهاز الفني، وينوي منحه منصباً ادارياً بالفريق، وقد يتم تعيينه كرئيساً للجهاز الفني بصلاحيات ادارية بعيدة عن الأمور الفنية.

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التحرير

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