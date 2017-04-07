حرس الحدود: لا نية لعودة محمد صلاح مرة أخرى

التحرير

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أكد محمد حلمي، مدير الكرة بفريق حرس الحدود، أنه لا توجد نية لعودة محمد صلاح، المدرب العام لنادي الزمالك السابق، لتولي منصب المدير الفني للفريق العسكري.

وقال مدير الكرة بفريق حرس الحدود، في تصريحات خاصة لـ التحرير، "لا نية لعودة محمد صلاح، مرة أخرى، وسامى قمصان، مدير فنى للفريق، مضيفًا يعنى هو استأذن لما رحل!".

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الجدير بالذكر أن محمد صلاح، إعتذار رسميًا عن الاستمرار بالعمل داخل القلعة البيضاء، عقب تجاهله لجلسة البرتغالي أوجوستو إيناسيو المدير الفني بالجهاز المساعد أمس.

ولم يحضر صلاح الإجتماع بعد علمه بنية إيناسيو بالإطاحة به من الجهاز المعاون، ورفضه لاستمراره، وهو ما دفع صلاح لعدم حضور الإجتماع.