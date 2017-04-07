«إيناسيو» يكشف أسباب قيامه بتغيير الجهاز الفني المعاون

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أبلغ البرتغالي أجستو إيناسيو، المدير الفني لفريق الزمالك معاونيه، أمس الخميس، خلال الجلسة التي جمعته بهم أسباب قيامه بتغيير الجهاز الفني المعاون له بعدما كان قد ابلغ مسئولو نادي الزمالك بضم الثنائي ماتيوس كوستا وليونارو مينديز قبل ان يتراجع عن قراره.

وأكد المدير الفني انه قام باستبعاد أحد المساعدين بسبب عدم التزامه بالحضور في الموعد المحدد للطائرة للسفر معه للقاهرة مما اثار غضب ايناسيو وقام بإبلاغه انه يخوض تجربة جديدة وسيحارب للنجاح وعدم الالتزام بالمواعيد يعني عدم القدرة علي العمل واحترام المواعيد مما دفعه لتغييره.

اما المعاون الثاني فهو مرتبط بعقد بأحد الاندية البرتغالية حتي نهاية يونيو المقبل، ورفض النادي فسخ التعاقد واشترط الحصول علي مقابل مادي للسماح له بالرحيل للزمالك مما دفع إيناسيو لتغييره.

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وكان قد قرر ايناسيو تغيير الطاقم البرتغالي المساعد بالجهاز الفني، على الرغم من إبلاغه للمجلس باختيار الثنائي ماتيوس كوستا وليوناردو ميديز لمعاونته.

حيث وصل إلى القاهرة الثنائي كارلوس ميجيل المساعد الاول للمدرب ومعه بيدرو موريرا محلل الاداء ويتبقي مدرب الاحمال جواو تفاريز مدرب احمال والذي يصل صباح غدا.