ردود الفعل على الضربة الأمريكية في سوريا (رسم بياني)

مصراوي Masrawy

واشنطن (أ ف ب)

نفذ الجيش الأمريكي بأمر من الرئيس دونالد ترامب فجر الجمعة ضربة صاروخية استهدفت قاعدة جوية عسكرية للنظام السوري، وذلك ردا على "هجوم كيميائي" اتهمت واشنطن النظام السوري بتنفيذه على بلدة خان شيخون في شمال غرب البلاد.

وسارع حلفاء واشنطن والمعارضة السورية إلى الترحيب بالضربة، بينما ندد بها كل من إيران وروسيا، حليفي دمشق.

وأطلق الجيش الأمريكي فجر الجمعة بالتوقيت المحلي، وليل الخميس بالتوقيت الأمريكي، 59 صاروخا عابرا من طراز "توماهوك" استهدفت مطار الشعيرات العسكري في محافظة حمص في وسط البلاد.