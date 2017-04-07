بالصور- على طريقة "طرازان".. طفلة نشأت بين القردة

كتب - هشام عواض:

عثرت الشرطة الهندية على طفلة كانت تعيش في الغابة مع مجموعة من القردة، واكتسب سلوكها وأفعالها منهم.

كانت الطفلة التي تبلغ 12 عامًا نحيفة للغاية وعاجزة عن الكلام مثل البشر وتتناول الطعام من الأرض بفمها مباشرة، وتسير على يديها وقدميها، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتم نقل الفتاة إلى أحد المستشفيات بولاية "أوتار براديش"، وبدأت تسير بشكل طبيعي وتتناول الطعام بيديها، ولكنها مازالت عاجزة عن الكلام.

وقال الدكتور "كي سنج"، وهو كبير الأطباء بالمستشفى، إن الفتاة لا تستطيع التحدث، ولكنها تفهم ما يقال لها وربما ابتسمت لمن يحدثها.

ومن جهته، قال "دنيش تراباثي"، وهو المتحدث باسم الشرطة، "إن الفتاة كان تعيش عارية دون أية ملابس وأن القردة قاومت الشرطة عندما حاولت القبض عليها، حيث كانت الفتاة تعيش مع القردة في إنسجام كامل".

وسيتم إرسال الفتاة إلى دار لرعاية الأحداث لحين العثور على والديها وتحديد كيف عاشت هذه الفترة الطويلة في الغابات.