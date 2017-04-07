إغلاق بمنى البرلمان في ستوكهولم

ستوكهولم - (د ب أ):

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، أنه تم إغلاق مبنى البرلمان في ستوكهولم عقب حادث الدهس التي ترجح الشرطة أنه عمل إرهابي.

وتطلب الشرطة من المواطنين البقاء في أماكن مغلقة والابتعاد عن وسط المدينة.

وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن الشاحنة دهست جمعًا من المارة في أحد شوارع التسوق الرئيسية اليوم، ثم اصطدمت بأحد المتاجر.

وبحسب بيانات الإذاعة السويدية، فإن الحادث أسفر عن مقتل ثلاثة أفراد على الأقل.