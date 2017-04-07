«زيدان»: تنتظرنا 90 دقيقة مليئة بالمعاناة في «الديربي»

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أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، صعوبة ديربي مدريد الذي سيقام غدًا السبت، بملعب سانتياجو برنابيو، بقيادة الحكم ريكاردو دي بيرجوس بينجوتيسيا، ضمن مباريات الجولة الـ 31 من الدوري الإٍسباني "الليجا".

وقال زيدان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم "لا يوجد فريق يمتلك أفضليه للفوز بالديربي، النقاط الثلاث على المحك وغدًا سنرى ما يحدث، أنا لا أعرف شيء عن أتلتيكو مدريد سوى أنهم سيكونوا خصمًا صعبًا في مباراة الغد وما يهمني هو ما سيقوم به فريقي فقط".

وأضاف المدير الفني لفريق ريال مدريد "تنتظرنا 90 دقيقة مليئة بالمعاناة غدًا، لن تكون مختلفة عن المباريات الأخرى القادمة ولكن لأنها ديربي فنحن نعرف كيف ستكون، الكل يتحدث عن دفاع أتلتيكو مدريد، نعم هم يدافعون بشكلٍ جيد ولكن لديهم أيضًا لاعبين رائعين ويجيدون لعب كرة القدم".

وأردف "ليس لدي أي تفسير لماذا خسرنا ضد أتلتيكو مدريد في سانتياجو بيرنابيو الموسم الماضي، ولا أؤيد التفكير بنتيجة ديربي الكالديرون، لقد فُزنا في لقاء الذهاب ولكن لا نعرف ما سيحدث في الغد لكن المؤكد أننا ننتظر المباراة بشدّة".

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وأشار زيدان إلى دور جماهير الريال في مباراة الغد قائلا "الجماهير سوف تكون بجانبنا أكثر من أي وقتٍ مضى، سيلعبون المباراة معنا وهم مهمين للغاية بالنسبة لنا خاصة في هذه المرحلة".

وعقب زيدان على أهمية المرحلة الحالية قائلآ "كما قُلت سابقًا لدينا 9 مباريات مهمة للغاية وجميع اللاعبين مهمين ليس الـBBC فقط وهم يعلمون بأننا مجموعة واحدة، واختيار التشكيلة هو أمر مُعقد، بالنسبة لي جميع اللاعبين مهمين حتى نهاية الموسم، وأخطط للوصول لنهاية الموسم بأفضل جاهزية بدنية".

وتابع زيدان "لم نفعل أي شيء حتى الآن حيث أننا لم نفُز بعد بأي بطولة، الليجا ودوري أبطال أوروبا ما زالوا على المحك، ونلعب كل مباراة في الليجا من أجل الفوز وسنقاتل بكل ما نملك في هذه المرحلة من الموسم، وكل مباراة في الليجا مهمة".