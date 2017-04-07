بعد اعتزال إنزاجي.. تعرف على قائمة العار لرقم 9 في ميلان

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

منذ إعتزال فيليبو إنزاجي في عام 2012، ومازالت لعنة الرقم 9 مستمرة في جدران نادي إي سي ميلان الإيطالي، حيث أن جميع مهاجمي الروسونيري الذي ارتدوا هذا الرقم من بعد إنزاجي بما فيهم (الإٍسباني فيرناندو توريس، والبرازيلي باتو) لم يتمكنوا من تسجيل سوى 18 هدفًا فقط، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وعلى الرغم أن الروسونيري يتفاخر دائمًا بوجوده المهاجمين المميزين على مدار تاريخ هذا النادي، أمثال الهولندي ماركو فان باستن والليبيري جورج وييه، والأوكراني اندريه شيفتشينكو، إلا أن النادي في الفترة الأخيرة يناضل للعثور على مهاجم كبير.

وعلى الرغم من أن ميلان العريق كان بطلآ لنسخة دوري أبطال أوروبا 2007 وكان أفضل نادي في أوروبا، إلا ان النادي يتصارع للتاهل للدوري الأوروبي "يوروبا ليج" هذا الموسم.

لكن شئ لا يصدق بالطبع أن منذ اعتزال انزاجي في عام 2012، وسجل مهاجموا الروسونيري أصحاب الرداء رقم 9 سوى 18 هدفًا فقط، في ضوء ذلك نستعرض لكم قائمة العار للقميص رقم 9 في ميلان:

باتو

بعد تبديل قميصه من الرقم 7 إلى الرقم 9، الذي أرتداه بعد اعتزال إنزاجي في 2012، سجل البرازيلي هدفين فقط مع ميلان في دوري أبطال أوروبا، ومن ثم انتقل إلى كورينثيانز.

أليساندرو ماتري

المهاجم الدولي الإيطالي الذي قضى ثلاث مواسم في ميلان، سجل هدف وحيد للروسونيري في تلك الحقبة، وكان الهدف أمام ساسولو في ملعب سان سيرو بالدوري الإيطالي كالتشيو، ومن ثم خرج بعد ذلك على سبيل الإعارة لكل من (فيورنتيا وجنوى ويوفنتوس ولاتسيو).

فرناندو توريس

شاهد أيضا

جاء في البداية الدولي الإسباني لصفوف ميلان على سبيل الإعارة من تشيلسي للميلان، وسجل هدفًا واحدًا، وبعد تلك الإعارة قرر الروسنيري ضم توريس نهائيًا، لكن لم يتمكن من تسجيل أهداف، ليتم بيعه إلى أتلتيكو مدريد الإٍسباني.

ماتيا ديسترو

جاء ديسترو في موسم 2015 لصفوف ميلان على سبيل الإعارة من روما، وسجل خلال فترته في الروسنيري 3 أهداف فقط، ليخرج من ميلان لينضم لـ بولونيا حتى الآن.

لويز أدريانو

جاء الدولي البرازيلي إلى ميلانو قادمًا من شاختار دونيتسك الأوكراني، وسط الكثير من التفائل بعد تسجيله لـ خمسة أهداف في إحدى مباريات دوري أبطال أوروبا، لكن أدريانو سجل 6 اهداف فقط في جميع المسابقات مع الروسنيري، ليخرج في يناير الماضي إلى سبارتاك موسكو الروسي.

جيانلوكا لابادولا

لابادولا الذي كان متصدرًا للدروي الإيطالي الدرجة الثانية جاء إلى ميلان على الرغم من الاهتمام الكبير من ليستر سيتي ويوفنتوس، لكن حتى الآن لم يقدم الكثير مع البيانكونيري بعد تسجيله 5 أهداف فقط.