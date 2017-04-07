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إنريكي: مالاجا قادر على إلحاق الضرر ببرشلونة

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إنريكي: مالاجا قادر على إلحاق الضرر ببرشلونة إنريكي: مالاجا قادر على إلحاق الضرر ببرشلونة

التحرير

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أوضح مدرب برشلونة لويس إنريكي، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مالاجا غدا، بأنه يفكر في تلك المواجهة فقط ولا يشغل باله في الوقت الحالي بمواجهة يوفنتوس في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

وأشار إنريكي إلى أن لقب الدوري الإسباني لن يحسم فقط من خلال مواجهة أتلتيكو مدريد لنظيره الريال غدا على ملعب البيرنابيو، مطالبا اللاعبين بضرورة تحقيق الانتصار في المباريات الثمانية المتبقية في الدوري على الرغم من إعترافه بصعوبة تحقيق هذا الأمر.

وأضاف إنريكي بأنه في تلك المرحلة من الموسم، يستطيع أي فريق إلحاق الضرر ببرشلونة حتى على ملعب الكامب نو، مشيرا إلى أن مالاجا يمتلك مقومات ومهارات فردية عالية وستكون مباراة الغد اختبار صعب للبرسا.

وعن احتمالية التتويج بالثلاثية هذا الموسم، أكد إنريكي على أن برشلونة مؤهل بالفعل لتحقيق هذا الأمر على الرغم من صعوبته.

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وأشاد إنريكي بطريقة اللعب 3-4-3 في ظل دخول ليونيل ميسي إلى العمق حيث تتواجد أمامه الكثير من الخيارات لشغل الجناح الأيمن ما بين دينيس سواريز وأندريه جوميز وألينا وأردا توران، مشيرا إلى أن ذلك التنوع يمنح الفريق قدرة أكبر على الاستحواذ على الكرة.

وتطرق إنريكي إلى مواجهة برشلونة ليوفنتوس يوم الثلاثاء المقبل، مشيرا إلى أنه سيحرص على تدوير التشكيل لكي يحصل على أفضل نتيجة ممكنة خاصة أن برشلونة ينافس على جميع البطولات هذا الموسم.

وعن مباراة أتلتيكو مدريد أمام الريال غدا، أكد إنريكي على أنه سيحرص على مشاهدة تلك المواجهة خاصة أن الاحتمالات مفتوحة أمام الفريقين في ظل التقارب الكبير في المستوى بين الفريقين في السنوات الأخيرة وسيحدد الملعب وحده هوية الفريق المنتصر.

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التحرير

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