بالصور.. تشييع جثمان مجند بأسيوط بعد استشهاده في هجوم إرهابي بالعريش

أسيوط - أسامة صديق :

شهدت قرية مير بأسيوط، اليوم الجمعة، تشييع جثمان الشهيد، إبراهيم محمد علام، الذي استشهد إثر هجوم إرهابي على إحدى النقاط الأمنية بالعريش.

وشُيع جثمان الشهيد من أحد مساجد القرية المتاخمة لمقابر العائلة، وكان جثمانه قد وصل إلى مطار أسيوط ثم أقلته سيارة إسعاف إلى نجع أولاد حسن بنجع بقرية مير بمركز القوصية.

يشار إلى أن للشهيد 3 أشقاء آخرين، وحاصل على دبلوم ثانوي صناعي، وزار قريته منذ ١٠ أيام.

وكانت مدينة العريش في شمال سيناء، قد شهدت أمس الخميس، اشتباكات بين قوات إنفاذ القانون وعناصر إرهابية تابعة لتنظيم بيت المقدس، أسفرت عن استشهاد مجند وإصابة اثنين، بينما تمكنت القوات من تصفية 6 مسلحين.

أسفرت الاشتباكات عن مقتل 6 مسلحين، بينما استشهد المجند "إبراهيم محمد علام" 22 عامًا من محافظة أسيوط، وأصيب المجندان محمد محمود مصطفى 21 عامًا بطلق ناري بالكتف الأيسر، ومصطفى حسن عبدالعظيم 21 عامًا بطلق ناري بالساعد الأيمن، وتم نقل الشهيد والمصابين إلى مستشفى العريش العسكري.