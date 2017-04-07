للرجل.. قبل شراء حذاء الصيف.. شاهد موضة "السنيكرز" لهذا العام

كتبت - هاجر حاتم:

لطالما كان حذاء الرجل يعبر عن الكثير من شخصيته، وحبه للموضة، لهذا نستعرض لك أكثر أنواع الأحذية الدارجة لهذا العام، التي كان أساسها يعتمد على "السنكيرز" أو "الكوتشي" لتختار منها ما يناسبك، وفقًا لما ذكره موقع esquire.