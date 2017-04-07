بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

سمر العشري

قام الإعلامي عمرو عبد الحميد مقدم برنامج “رأي عام” بمرافقة وزير التموين الدكتور على المصيلحي خلال جولة له بالمجمعات الاستهلاكية، وخلال جولة المصيلحي تحدث بعدة تصريحات هامة، وحدث معه موقف محرج للغاية من سيدة بلغت من الكبر عتيا.

حيث ذكر وزير التموين أنه سيبدأ فتح باب إضافة المواليد الجدد في أول يوليو القادم، وذلك بعد انتهاء فترة الشهرين التي أعطاها مهلة لـ19 مليون مواطن بتصحيح وتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية.

وأثناء حديث المصيلحي ظهرت سيدة عجوز وشنت عليه هجوماً لاذعاً، حيث قالت له “حرام عليكم جوعت الشعب، الناس مش لاقيه والأسعار نار والطماطم وصلت 10 جنيه، والدولار ارتفع للأغنياء بس مش للغلابه، جاوبني..”، ليرد عليها الوزير قائلاً “طيب خلاص ” ويدير لها ظهره.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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