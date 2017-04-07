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الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية

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الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية

التحرير

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أصدرت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، بيانا، تجاهلت فيه ذكر القصف الأمريكي لمطار الشعيرات بسوريا.

وقالت في بيان لها "تتابع جمهورية العربية بقلق بالغ تداعيات أزمة "خان شيخون" التي راح ضحيتها عشرات المدنيين السوريين الأبرياء بتأثير الغازات السامة المحرمة دوليا، وما ترتب علي ذلك من تطورات خطيرة".

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وتابعت "تؤكد مصر أهمية تجنيب سوريا ومنطقة الشرق الأوسط مخاطر تصعيد الأزمة حفاظا على سلامة شعوبها، وترى ضرورة سرعة العمل على إنهاء الصراع العسكري في سوريا حفاظا على أرواح الشعب السوري الشقيق ومقدراته، وذلك من خلال التزام كافة الأطراف السورية بالوقف الفوري لإطلاق النار، والعودة إلى مائدة المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة".

وأوضحت "تدعو جمهورية مصر العربية كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية إلى التحرك الفعال على أساس مقررات الشرعية الدولية، وما تتحلى به الدولتان من قدرات، لاحتواء أوجه الصراع والتوصل إلى حل شامل ونهائي للأزمة السورية، التي تفاقمت على مدار السنوات الست الماضية، وتكلفتها الباهظة في الأرواح، وتشريد المواطنين السوريين واتساع رقعة التدمير، وهو الأمر الذي بات ملحًّا لإخراج سوريا من المنزلق الخطير الذي تواجهه، وذلك انطلاقا من مسئولياتهما تجاه حفظ السلم والأمن الدوليين".

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