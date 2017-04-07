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برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

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برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

التحرير

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ثمن النائب يسرى المغازى وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، التصريحات التي صدرت عن وزير الدكتور على مصيلحي، وقال فيها أنه لا حذف لأى مواطن حتى الآن من البطاقات التموينية، وأن الاستمارات التى يتم توزيعها على المواطنين، لاستكمال بياناتهم دون مقابل مادى وتوزع مجانا، كما أن ستضرب بيد من حديد على كل تاجر تسول له نفسه زيادة الاسعار .

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وأكد في بيان له اليوم، أن الدكتورعلى مصيلحي وزير التموين يتكلم باسم المصريين جميعا ويشعر بأوجاعهم، كما أن التوجيهات التي صدرت منه بتشديد الرقابة على منافذ بيع السلع الغذائية والتموينية، تؤكد وجود انحراف كبير بالاسعار وزيادتها دون وجه حق من جانب الكثيرين استغلالا للظروف الراهنة .

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التحرير

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