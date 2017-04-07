أمين سر «خارجية البرلمان»: ما يحدث في سوريا تصعيد خطير

التحرير

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قال طارق الخولي، عضو مجلس النواب، وأمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن ما يحدث في سوريا يعد تصعيداَ خطيراً، معتبراً أن جميع الأطراف تحاول فرض إرادتها وأجندتها بالقوي الجبرية دون منح الشعب السوري الحق في إقرار مصيره.

وأوضح في تصريحات لـ«التحرير»، الواقع الآن يشير إلي وجود تدخلات روسية وأمريكية وايرانية وسعوديه وتركية وقطرية، ما ينبئ بتفجر الوضع في سوريا وتحول الأمر إلي حرب جديدة، لافتاً إلي أن الجميع يتحدث عن الحل السياسي في حين أنه يستخدم القوي العسكرية لفرض سياساته.

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وأشار إلي أن مصر عليها دوراً في هذا المرحلة باقناع كافة الأطراف بالتوقف والجلوس علي طاولة المفاوضات السياسية لايجاد مناخ للشعب السوري لتقرير مصيره، ومصير الرئيس السوري بشار الأسد بعيداً عن محاولات فرض الإرادة.