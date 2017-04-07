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مصر للطيران: 14 رحلة تنقل 3100 معتمر إلى الأراضي المقدسة

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مصر للطيران: 14 رحلة تنقل 3100 معتمر إلى الأراضي المقدسة مصر للطيران: 14 رحلة تنقل 3100 معتمر إلى الأراضي المقدسة

التحرير

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تواصل شركة للطيران، جسرها الجوي لنقل المعتمرين إلي الأراضي المقدسة، اليوم الجمعة بتسيير ١٤ رحلة تقل ٣١٠٠ راكب.

ونظمت الشركة 8 رحلات دولية من مطار القاهرة إلي جدة، ورحلة من الإسكندرية إلى جدة تقلع عصر اليوم لنقل ١٥٠ راكبا، بينما يتم تسيير 5 رحلات من القاهرة والإسكندرية لنقل 1100 معتمر إلي المدينة المنورة.

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ومن المقرر أن تسير الشركة غدا السبت ٩ رحلات من القاهرة إلى جدة، ورحلتين من الإسكندرية إلى جدة لنقل ٢٢٠٠ معتمر، كما تنظم ٤ رحلات من القاهرة الى المدينة المنورة، ورحلة من الإسكندرية إلى المدينة لنقل ١٠٠٠ راكب بإجمالي ١٦ رحلة على متنها ٣٢٠٠ راكب.

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التحرير

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