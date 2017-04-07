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خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية

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خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية

قالت اليوم مصادر رفيعة المستوى بمطار القاهرة الدولي، أن السودانية اتخذت إجراءات جديدة ضد دخول المصريين للأراضي السودانية، حيث أكدت ضرورة الحصول على تأشيرة للفئات العمرية من 18 إلى 50 عاماً، وذلك من أجل الدخول إلى الراضي السودانية.

واضاف المصدر من خلال تصريحات لأحد المواقع المصرية رافضاً ذكر اسمه، أن شركات الطيران العاملة بمطار القاهرة الدولي تلقت تعليمات من مكاتبها بالخرطوم، على ضرورة حصول الفئة العمرية من 18 إلى 50 عاماً تأشيرة للدخول إلى السودان وإلا سوف يتم ترحيلهم، ويستثنى من هذا القرار السيدات والأطفال  ما دون لـ18 عاماً.

احتجاز الركاب في مطار السودان

واشار المصدر أن السلطات السودانية احتجزت اليوم ركاب للطيران رقم 853 القادمة من القاهرة وطالبتهم بتسديد 50 دولار أو 500 جنيه من اجل دخول الأراضي السودانية، ولكن تدخل مدير مكتب مصر للطيران في السودان وأكد لهم ان القرار جاء مفاجئ، وطلب منهم مهلة لتطبيق القرار، وتم السماح بدخول الركاب وعددهم 122 راكباً.

ويأتي ذلك بعد إعلان السودان بشكل رسمي توقيع اتفاقية لتوليد الكهرباء مع أثيوبيا من سد النهضة، واعتبره البعض إعلان رسمي من الحكومة السودانية بالانضمام للجانب الأثيوبي على الحساب المصري.

 

 

المصدر:مصرفايف

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