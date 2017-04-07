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قطعة أرض تشعل مشاجرة بمنشأة القناطر.. والحصيلة "قتيل"

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قطعة أرض تشعل مشاجرة بمنشأة القناطر.. والحصيلة "قتيل" قطعة أرض تشعل مشاجرة بمنشأة القناطر.. والحصيلة "قتيل"

مصراوي Masrawy

مديرية أمن الجيزة

كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بقيادة اللواء إبراهيم الديب، القبض على طالب، أنهى حياة تاجر ماشية بسبب خلاف على قطعة أرض بمركز منشأة القناطر.

تلقى اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود متوفٍ بقرية بهرمس.

وانتقل العميد خالد منير، نائب مدير أمن الجيزة لقطاع شمال أكتوبر، إلى محل البلاغ، وتبين نشوب مشادة كلامية بين تاجر ماشية ونجله من جهة، وتاجر أراضي وخفير وطالب من جهة أخرى؛ بسبب خلاف على أولوية شراء قطعة أرض.

وتوصلت تحريات المقدم هاني الفقي، مفتش مباحث شمال أكتوبر، إلى أن صديق الخفير "المتهم الثالث" تعدى على نجل تاجر الماشية بسكين محدثا إصابته بجرح طعني نافذ بالبطن، ما أسفر عن وفاته.

وتمكن الرائد تامر صالح، رئيس مباحث منشأة القناطر، من ضبط المتهم والسلاح المستخدمة، وتم تعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة زنينهم، وانتداب الطب الشرعي لتشريحها، والتصريح بالدفن بعد ذلك، وضبط وإحضار باقي المتهمين.

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