بالصور.. بدء تجهيز ساندوتش بطول كيلو متر على ضفة القناة في بورسعيد

بورسعيد – طارق الرفاعي:

بدأت الجمعية الفرعونية للطهاة، اليوم الجمعة، تنفيذ وتجهيز ساندويتش بطول 1000 متر على الممشى السياحي المطل على المجري الملاحي لقناة السويس في محافظة بورسعيد، ضمن احتفالات المحافظة بعيد اليتيم.

وتكون الساندوتش: "عيش صاج، وشرائح صدور دجاج، ومايونيز، وخس، وخيار مملح"، وتم وضع الساندوتش على مناضد بطول الممشى السياحي في ظل توافد العديد من المواطنين لمشاهدة الساندوتش في أثناء تنفيذه والتقاط الصور "السيلفي" معه.

وقال الشيف نبيل فاروق، المدير الإقليمى للجمعية، في تصريحات صحفية، إنه شارك في تنفيذ وتجهيز الساندوتش أكثر من 150 شيف وسيكفى لإطعام حوالى 3000 شخص، مشيرًا إلى أنه بداية موفقة لاعداد وتجهيز فريق من الشيفات والطهاة، للمشاركة باسم بورسعيد فى المسابقات الوطنيهة والدولية فى فنون الطهى.

ومن المنتظر تنظيم مهرجان عقب الانتهاء من تنفيذ الساندوتش بمشاركة مؤسسات التكافل الاجتماعى والجمعيات الخيرية وبعض رجال الأعمال.