نائب يتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة بشأن رفع أسعار أكياس الدم

كتب - أحمد علي:

استنكر النائب عصام القاضي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، قرار الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، برفع أسعار أكياس الدم للمستشفيات الخاصة من 90 جنيهًا إلى 450 جنيهًا.

وأكد النائب أن هذا القرار سيزيد من الأعباء على المواطنين، وسيعرض حياة الآلاف من المرضى للوفاة خاصة الذين ينقل لهم الدم بشكل يومي مثل مرضى الفشل الكلوي ومرضى الأورام والطوارئ والحوادث.

وأضاف القاضي في بيان اليوم الجمعة، أنه سيتقدم بطلب إحاطة في مجلس النواب لمناقشة قرار زيادة أسعار أكياس الدم، وللوقوف على تداعيات هذا القرار وأسباب اتخاذه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مؤكداً أن هذا القرار مرفوض تماماً ولا يمكن المتاجرة بالدم الذي يحتاجه المرضى ولابد أن يكون هناك وقفة لمراجعة منظومة بنوك الدم وما يحدث فيها من خلل.​