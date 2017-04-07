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بالصور- محافظ القاهرة ووزير الأوقاف يشاركان الأطفال الاحتفال بـ"يوم اليتيم"

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مصراوي Masrawy

محافظ القاهرة ووزير الأوقاف يشاركان الأطفال الاحتفال بـ يوم اليتيم (1)محافظ القاهرة ووزير الأوقاف يشاركان الأطفال الاحتفال بـ يوم اليتيم (1)

محافظ القاهرة ووزير الأوقاف يشاركان الأطفال الاحتفال بـ يوم اليتيم (2)محافظ القاهرة ووزير الأوقاف يشاركان الأطفال الاحتفال بـ يوم اليتيم (2)

محافظ القاهرة ووزير الأوقاف يشاركان الأطفال الاحتفال بـ يوم اليتيم (3)محافظ القاهرة ووزير الأوقاف يشاركان الأطفال الاحتفال بـ يوم اليتيم (3)

محافظ القاهرة ووزير الأوقاف يشاركان الأطفال الاحتفال بـ يوم اليتيم (4)محافظ القاهرة ووزير الأوقاف يشاركان الأطفال الاحتفال بـ يوم اليتيم (4)

محافظ القاهرة ووزير الأوقاف يشاركان الأطفال الاحتفال بـ يوم اليتيم (5)محافظ القاهرة ووزير الأوقاف يشاركان الأطفال الاحتفال بـ يوم اليتيم (5)

محافظ القاهرة ووزير الأوقاف يشاركان الأطفال الاحتفال بـ يوم اليتيم (6)محافظ القاهرة ووزير الأوقاف يشاركان الأطفال الاحتفال بـ يوم اليتيم (6)

محافظ القاهرة ووزير الأوقاف يشاركان الأطفال الاحتفال بـ يوم اليتيم (7)محافظ القاهرة ووزير الأوقاف يشاركان الأطفال الاحتفال بـ يوم اليتيم (7)

محافظ القاهرة ووزير الأوقاف يشاركان الأطفال الاحتفال بـ يوم اليتيم (8)محافظ القاهرة ووزير الأوقاف يشاركان الأطفال الاحتفال بـ يوم اليتيم (8)

محافظ القاهرة ووزير الأوقاف يشاركان الأطفال الاحتفال بـ يوم اليتيم (9)محافظ القاهرة ووزير الأوقاف يشاركان الأطفال الاحتفال بـ يوم اليتيم (9)

محافظ القاهرة ووزير الأوقاف يشاركان الأطفال الاحتفال بـ يوم اليتيم (10)محافظ القاهرة ووزير الأوقاف يشاركان الأطفال الاحتفال بـ يوم اليتيم (10)

محافظ القاهرة ووزير الأوقاف يشاركان الأطفال الاحتفال بـ يوم اليتيم (11)محافظ القاهرة ووزير الأوقاف يشاركان الأطفال الاحتفال بـ يوم اليتيم (11)

كتبت- ندى الخولي:

شهد عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، الاحتفالية التي أقامتها المحافظة بيوم اليتيم بحديقة الأزهر والذي يوافق الجمعة الأولى من شهر أبريل كل عام بالتنسيق مع مديرية الشئون الاجتماعية ومجلس إدارة حديقة الأزهر.

شارك في الاحتفالية، اليوم، عدد من الرعاة والجمعيات الأهلية، وحضرها 250 طفلا يتيما من مختلف دور الأيتام بأحياء القاهرة وبعض الأطفال الأيتام بالمدارس وعدد من الأيتام ذوي الاحتياجات الخاصة.

وحظي الأطفال خلال الاحتفالية بعدد من الهدايا واللعب ووجبات الطعام إلى جانب مشاهدتهم للعروض الترفيهية. كما شاركوا في المسابقات التي نظمها القائمون على الحفل.

ولفت محافظ القاهرة إلى أن المحافظة تقوم بتقديم الدعم المادي والمعنوي لكافة الجمعيات الأهلية التي ترعي الأيتام من خلال مديرية الشئون الاجتماعية على مدار العام وليس لمدة يوم واحد فقط.

وطالب عبد الحميد، بتضافر جهود الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني ممثلا في الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال والرعاة للمساهمة في توفير فرص الحياة الأفضل للأيتام وإدماجهم في المجتمع كمواطنين صالحين نافعين لبلادهم.

شهد الاحتفال وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، ونواب محافظ القاهرة، واللواء محمد الشيخ السكرتير العام ، وفرج إبراهيم، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وعدد من رؤساء الجمعيات الأهلية وعدد من القيادات بمحافظة القاهرة.

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