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بالصور || العثور على فتاة ادعت أنها حورية بحر حقيقية بأمريكا والشرطة تؤكد.. ليس لها هوية في السجلات ووجدناها عارية ومبللة في الشارع

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بالصور || العثور على فتاة ادعت أنها حورية بحر حقيقية بأمريكا والشرطة تؤكد.. ليس لها هوية في السجلات ووجدناها عارية ومبللة في الشارع بالصور || العثور على فتاة ادعت أنها حورية بحر حقيقية بأمريكا والشرطة تؤكد.. ليس لها هوية في السجلات ووجدناها عارية ومبللة في الشارع

ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن السلطات الأمريكية عثرت على سيدة تدعى “جوانا” وهي تمشي عارية، وشعرها رطبا في أحد شوارع ولاية كاليفورنيا، حيث قالت بأنها كانت تعيش تحت الماء، بينما كانت معظم إجاباتها على الأسئلة التي كانت توجه لها بلا أعرف.

وأضافت “ذا صن”، أن الملازم “مارك هدسون” من شرطة فريسنو، قال عن “جوانا” أنها كانت مبللة عندما عثروا عليها في الشارع، مشيرا إلى أنها قالت أنها كانت في البحيرة، كما أنها قالت أنها تحتاج إلى المساعدة وتحتاج إلى نقلها للمستشفى.

 

وتابع “هدسون”، أن الشرطة الأمريكية بحثت في السجلات بعد رفع بصماتها ولم يتم التوصل إلى هويتها، مما اضطر الشرطة إلى طلب المساعدة في التعرف على تلك الفتاة، التي ادعت أنها من حوريات البحر.

وكانت الشرطة الأمريكية بولاية كاليفورنيا، قد عثرت على فتاة قالت بأن اسمها “جوانا”، وكانت تمشي في الشارع بالقرب من نادي جولف في وقت متأخر من الليل يوم الثلاثاء الماضي، وهي في العقد الثالث من العمر وكانت ملتصقة الأصابع عندما تم العثور عليها.

 
المصدر:مصرفايف

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