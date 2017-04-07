كلوب يتحدث عن الغيابات والتأهل لدوري الأبطال

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كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن الغيابات التي يعاني منها فريقه، قبل مواجهة نظيره ستوك سيتي، غدا السبت، في إطار الأسبوع 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة على هامش المباراة: "نحن لسنا متأكدين أن ساديو ماني يحتاج إلى عملية جراحية و لكن موسم اللاعب انتهى، أدم لالانا يبدو أفضل بكثير و لكنه ليس خيارًا لنا أمام ستوك سيتي يحتاج إلى بعض الوقت لكي يعود".

وأضاف: "هيندرسون يبدو في حالة جيدة ولكننا لا نعلم هو سوف يكون لائق أم لا للقاء ستوك سيتي، أما ستوريدج فهو متاح للقاء، وفيليب كوتينيو لم يكن متواجد في تدريبات النادي أمس و لكن تحدثنا إلى الطبيب و يبدو في حالة جيدة".

وتابع "ليس لدينا لاعبين خبرة بما فيه الكفاية عندما يغيب لاعب يأتي بديله لاعب شاب، بالطبع الإصابات تضر بوضعنا و تجعل الوضع ليس سهل و لكن طالما لدينا 11 لاعب يجب علينا عدم التفكير في اللاعبين الغائبين".

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وعن ترتيب ليفربول الحالي في المركز الرابع، قال "65 نقطة لا تكفي من أجل المشاركة في دوري أبطال أوروبا يجب علينا حصد المزيد من النقاط، الموسم لم ينتهي بعد و نحن نريد المشاركة في دوري الأبطال."

وعن المباراة القادمة أمام ستوك قال: "نريد تقديم اداء قوي أمام ستوك سيتي سوف يكون تحديًا صعب علينا، وستوك ليس مكانًا سهلاً للمنافسين لديهم خيارات عديدة و أسلوب لعب واضح."

وأشار: "ستوك سيتي ليس مهدد بـ الهبوط هم واحد من ثلاثة فرق في البريميرليج يلعبون من دون أي ضغوطات، هم في وضع مريح في جدول الترتيب."