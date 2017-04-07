هوندا تكشف عن مواصفات «سيفيك SI» الجديدة

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كشفت شركة "هوندا" اليابانية عن المواصفات الفنية لسيارتها الشيهرة "سيفيك" بنسختها الجديدة، والتي من المقرر أن تظهر بشكل رسمي خلال الأسبوع المقبل في معرض نيويورك الدولي للسيارات.

وبحسب موقع "أوتوماتيف نيوز" المتخصص في مجال السيارات، فإن هوندا ستطرح النسخة "سيفيك SI" بمحرك ذى سعة 1500 CC قادر على ضخ قوة مقدارها 205 حصان.

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وأضافت الشركة اليابانية أن "سيفيك SI" التي يتكون محركها من 4 سلندر ستتمتع بعزم دوران بمقدار 236 نيوتن متر، كما يتمتع بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

ومن المقرر أن تطرح هوندا إصدارًا جديدًا من سيارتها التاريخية خلال معرض نيويورك الدولي للسيارات، والذي ينطلق بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.