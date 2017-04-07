إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة

كتب ـ علاء عمران

أصيب طالبين بكلية الشرطة، إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأتوبيس أعلى الطريق الدائري الشرقي بالقاهرة الجديدة، وانتقل رجال المرور الى مكان الحادث.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من غرفة النجدة بحادث مرورى اعلى الطريق الدائري الشرقي، بالانتقال والفحص تبين إنه اثناء سير سيارة ملاكي قيادة “أحمد. ع"، 18 سنة ، طالب بكلية الشرطة في الاتجاه القادم من القاهرة الجديدة إلى المعادي واثناء محاولته تفادى إحدى السيارات أختلت عجلة القيادة في يده، مما أدى لاصطدامه من الخلف بأتوبيس رحلات، وأسفر الحادث عن إصابة "أدهم .أ" ،19 سنة ،و "مصطفى. أ"،19 سنة، طالبين بكلية الشرطة وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج .

وأمر اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور بإزالة أثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.