بالأسماء.. حركة تنقلات بمفتشي مباحث الجيزة

كتب - محمد شعبان:

أجرى اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، حركة تنقلات محدودة بمنصب مفتشي مباحث الجيزة.

وشملت الحركة التي أعدها اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كل من: العقيد عمرو البرعي، مفتشًا لمباحث وسط أكتوبر (أول أكتوبر- الشيخ زايد)، والعقيد محمد راسخ، مفتشًا لمباحث الهرم.

كما تم تعيين العقيد محمد حامد، بمنصب مفتش مباحث شرق الجيزة (الصف وأطفيح)، والعميد بهاء سالم، بمباحث تنفيذ الأحكام، وترقية المقدم هاني الفقي، لمنصب مفتش مباحث شمال أكتوبر (كرداسة ومنشأة القناطر).