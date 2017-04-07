بالصور.. الإنتاج الحربي تحتفل بـ"يوم اليتيم" وتستقبل 350 طفلا

كتب - مصطفى المنشاوي:

شاركت وزارة الإنتاج الحربي، الأطفال الأيتام احتفالهم بيوم اليتيم، وذلك بنادي ركن حلوان التابع للوزارة، حيث تم دعوة 350 طفلًا من أبناء جمعية مصر المحروسة بلدي لتلك الاحتفالية التي حضرها عدد من قيادات الإنتاج الحربي.

شملت الاحتفالية عروضًا ترفيهية وغنائية للأطفال والعديد من الفقرات الممتعة بصحبة عدد من الفنانين وتم تقديم الهدايا والألعاب المحببة للأطفال، وتناولوا وجبة الغداء مع قيادات الإنتاج الحربي وسط أجواء من البهجة والسعادة التي غمرت الأطفال الذين عبروا عن فرحتهم بهذه الاحتفالية.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة في المساهمة المجتمعية وتخفيف العبء عن المواطنين وإدخال الفرحة والبهجة على قلوب هؤلاء الأطفال في "يوم اليتيم".

وقدم مسئولو دار رعاية الأيتام شكرهم على تلك الاستضافة، وأعربوا عن تقديرهم لدور أجهزة الدولة في المشاركة المجتمعية.

وفى نهاية الاحتفال قام ممثلو الإنتاج الحربي بتقديم كلمة شكر لمسئولي دار الأيتام على الجهود التي يقومون بها في تربية وإعداد الأطفال الأيتام، ليكونوا شباباً ونساءً قادرين على تحقيق الخير لوطنهم ولمجتمعهم.