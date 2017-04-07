بالصور.. كم ستدفع إذا أردت قضاء إجازة على طريقة "آل كاردشيان"؟

كتبت - هاجر حاتم:

السفر حول العالم هو أحد الأمور التي يحرص المشاهير على القيام بها، وبعضهم يقوم بصرف مبالغ طائلة من أجل الحصول على الرفاهية والمتعة، من ضمنهم عائلة "آل كارشيان الشهيرة" من بينهم كيم كاردشيان، وكايلي جينر، وكريس جينر. وهنا نستعرض لك تكاليف رحلات هذه العائلة، وفقًا لما ذكره موقع metdaan.

- إذا أردت السفر على طريقة كيم كاردشيان لـ دبي فسوف تحتاج من المال مايتراوح بين 3 آلاف دولار وصولًا إلى 17 ألف دولار لليلة الواحدة، في الجناح الفخم، لهذا إذا رغبت في أن تجلس أسبوع واحد على طريقة آل كاردشيان سوف تتكلف 119 ألف دولار، ونضيف عليها 100 دولار للفرد الواحد لركوب الجمل في الصحراء.

- أما عن "كوستا ريكا" الساحلية، فتستأجر عائلة كاردشيان قصر كامل يكلفهم 16 ألف دولار ونصف في الليلة واحدة، هذا بالإضافة إلى "الهيلكوبتر" الخاصة لعمل جولة سياحية جوية تتكلف 500-300 لنصف الساعة.

- أما إذا أرادت العائلة الذهاب لمدينة "بونتا ميتا" في المكسيك، فهذا يكلفها $15,952 ألف دولار للمبيت في قصر فخم، لليلة الواحدة.