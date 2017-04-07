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بالصور.. بورسعيد تنظم مهرجان أكبر "ساندويتش" في العالم لدخول "جينيس"

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مصراوي Masrawy

بورسعيد تنظم مهرجان أكبر "ساندويتش" في العالم لدخول "جينيس"بورسعيد تنظم مهرجان أكبر

بورسعيد تنظم مهرجان أكبر "ساندويتش" في العالم لدخول "جينيس"بورسعيد تنظم مهرجان أكبر

بورسعيد تنظم مهرجان أكبر "ساندويتش" في العالم لدخول "جينيس"بورسعيد تنظم مهرجان أكبر

بورسعيد تنظم مهرجان أكبر "ساندويتش" في العالم لدخول "جينيس"بورسعيد تنظم مهرجان أكبر

كتب - هشام عواض:

تنظم محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، لأول مرة مهرجان لصنع أكبر "ساندويتش" في العالم بطول 1000 متر على الممشى السياحي عند مدخل المجري الملاحي لقناة السويس.

وذلك احتفالًا بيوم اليتيم، وأيضًا بهدف تنشيط السياحة وإطعام ما يقرب من 3 آلاف فرد لاسيما من الأيتام والتحضير لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بحسب الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد.

ويأتي الاحتفال تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وتنظمه الجمعية الفرعونية لطهاة وإحدى مؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة.

وذكرت المحافظة في بيان لها، أن المهرجان يهدف إلى تنشيط السياحة ببورسعيد بطريقة مبتكرة تليق بتاريخ المدينة والمكان المقام فيه المهرجان، وإلى إطعام ما يقرب من 3 آلاف فرد من بينهم الأيتام، والتحضير لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

ويسعى المهرجان إلى توطيد العمل بروح الجماعة وغرس هذه القيمة بين الشباب، مع إظهار قدرتهم على التحدي وتنظيم عمل غير تقليدي ونشر روح التكافل الاجتماعي، وتوسيع قاعدته في العمل الجماعي، وتأسيس فريق عمل من الطهاة في بورسعيد للاشتراك في المناسبات الوطنية، وإعدادهم للاشتراك في المسابقات الدولية والمحلية لفنون الطهي.

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