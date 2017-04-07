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"الأورمان" تحتفل بيوم اليتيم في الأقصر بمشاركة ألف طفل

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الأورمان تحتفل بيوم اليتيم (1)الأورمان تحتفل بيوم اليتيم (1)

الأورمان تحتفل بيوم اليتيم (2)الأورمان تحتفل بيوم اليتيم (2)

الأورمان تحتفل بيوم اليتيم (3)الأورمان تحتفل بيوم اليتيم (3)

الأورمان تحتفل بيوم اليتيم (4)الأورمان تحتفل بيوم اليتيم (4)

الأورمان تحتفل بيوم اليتيم (5)الأورمان تحتفل بيوم اليتيم (5)

الأورمان تحتفل بيوم اليتيم (6)الأورمان تحتفل بيوم اليتيم (6)

الأورمان تحتفل بيوم اليتيم (7)الأورمان تحتفل بيوم اليتيم (7)

الأورمان تحتفل بيوم اليتيمالأورمان تحتفل بيوم اليتيم

الأورمان تحتفل بيوم اليتيم (9)الأورمان تحتفل بيوم اليتيم (9)

الأقصر – محمد محروس:

احتفلت جمعية الأورمان الخيرية بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، باليوم العالمي لليتيم بمشاركة 1000 طفل من مختلف المراكز ودور الرعاية والأيتام.

شهدت الاحتفالية العديد من الفقرات الفنية وورش فنية واستعراضية بحديقة "الندى لاند" وفي حضور ممثلي الجمعيات الأهلية ووزارة الشؤون الإجتماعية، برعاية الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر.

وقال العميد إبراهيم كمال، مدير عام مشروعات الأورمان بالأقصر أن الحفل يأتي مزامنة مع احتفالات اليوم العالمي لليتيم وأنه من المقرر أن يتم تكريم 11 أم مثالية بجانب 10 من ذوي الاحتياجات الخاصة و10 من حفظة القرآن الكريم و10 من المتفوقين علميا ورياضيا على مستوى المحافظة مساء اليوم بقصر ثقافة الأقصر بحضور الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر ومسؤولي جمعية الأورمان.

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