"التضامن الاجتماعي" بكفر الشيخ تتلقى 1381 طلبًا لأداء الحج

كفر الشيخ - إسلام عمار

أعلن مصطفى جادالله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، اليوم الجمعة، إغلاق باب تلقى طلبات الحج بالجمعيات، موضحًا أن فرز تلك الطلبات سيجرى فى منتصف إبريل الحاليّ، بمقر المديرية، للاعلان عن أسماء الفائزين بتأشيرة الحج.

وأكد وكيل وزارة الاجتماعى بكفر الشيخ، فى تصريحات لـ"مصراوى"، أن المديرية فتحت باب تقديم الطلبات، فى بداية شهر مارس المنقضى، وجرى مدها 6 أيام أخرى، بناء على قرار من وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، وأسفر مجموعها 1381 طلبًا، للحصول على 360 تأشيرة حج.

وينشر "مصراوي" الأعداد المتقدمة للحصول على تأشيرة الحج، بإدارات التضامن الاجتماعى على مستوى مدن ومراكز المحافظة، إذ تلقت كفر الشيخ 409 طلبات، والممنوح لها 65 تأشيرة، والرياض 44 طلبًا، والممنوح 20 تأشيرة، وبلطيم 167 طلبًا، والممنوح 22 تأشيرة، وسيدى سالم 128 طلبًا، والممنوح 22 تأشيرة.

كما تلقت إدارات قلين 112 طلبًا، والممنوح 26 تأشيرة، ومطوبس 123 طلبًا، والممنوح 29 تأشيرة، والحامول 99 طلبًا، والممنوح 32 تأشيرة، ودسوق 181 طلبًا، والممنوح 56 تأشيرة، وبيلا 109 طلبًا، والممنوح 20 تأشيرة، وفوه 9 طلبات، والممنوح 19 تأشيرة.