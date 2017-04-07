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مسؤولون أوروبيون يعربون عن دعمهم للضربات الأمريكية في سوريا

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مسؤولون أوروبيون يعربون عن دعمهم للضربات الأمريكية في سوريا مسؤولون أوروبيون يعربون عن دعمهم للضربات الأمريكية في سوريا

مصراوي Masrawy

الضربة الأمريكية

بروكسل – (أ ش أ):

أعرب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر اليوم الجمعة عن دعمهما للضربات الأمريكية التي استهدفت قاعدة جوية عسكرية في سوريا ردا على الهجوم الكيماوي ببلدة خان شيخون في إدلب.

وقال توسك عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) : "الضربات الأمريكية أظهرت العزم اللازم ضد الهجمات الكيماوية الوحشية، الاتحاد الأوروبي سيعمل مع الولايات المتحدة لإنهاء الأعمال الوحشية في سوريا".

بدوره، أكد يونكر -في بيان نقلت عنه "إيه بي سي" الأمريكية- تفهمه للجهود اللازمة لمنع المزيد من الهجمات، وأضاف "هناك فرق واضح بين الضربات الجوية ضد الأهداف العسكرية واستخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين".

وكانت القوات الأمريكية أطلقت قرابة 60 صاروخا من طراز "توماهوك" على قاعدة "الشعيرات" الجوية جنوب شرق حمص والتي عادة ما تقلع منها الطائرات لشن الهجمات في شمال ووسط البلاد، وذلك ردا على وقوع هجوم كيماوي ببلدة خان شيخون شمال البلاد قبل أيام والذي أسفر عن مقتل 86 شخصا على الأقل بينهم أطفال.

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