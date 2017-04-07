إسرائيل: إبلاغ واشنطن لنا بالضربة الصاروخية ضد سوريا دليل على متانة العلاقات

غزة – (أ ش أ):

رحب وزير الدفاع الإسرائيلي افيجدور ليبرمان بالضربة الصاروخية الأمريكية ضد سوريا، معتبرا أن الابلاغ الأمريكي المسبق للجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية بشن الضربة الصاروخية دليل أخر على متانة العلاقات وعمق الاواصر التي تربط بين إسرائيل وحليفتها الكبيرة الولايات المتحدة.

ونقل راديو إسرائيل عن ليبرمان قوله "إن الضربة الجوية الأمريكية رسالة هامة وضرورية واخلاقية للعالم الحر بقيادة الولايات المتحدة مفادها أنه لن يحتمل جرائم الحرب التي يرتكبها نظام بشار الاسد تجاه مواطنين عزل" على حد قوله.

وكان الجيش الأمريكي قد أطلق فجر الجمعة 59 صاروخا من طراز توماهوك من مدمرتين للبحرية الأمريكية على مطار الشعيرات العسكري جنوب شرقي مدينة حمص، وسط سوريا.