أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل -
بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد -
عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا -
بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة -
المدير الفني للفريق اليد بالأهلي: نستحق الفوز بالسوبر الإفريقي -
عماد وحيد: فوز «اليد» بالسوبر استكمال لسلسة انتصارات الأهلي -
كابتن كرة اليد بالأهلي: كنت واثقا من الفوز بالسوبر الإفريقي -
جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية -
فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

إسرائيل: إبلاغ واشنطن لنا بالضربة الصاروخية ضد سوريا دليل على متانة العلاقات

Google+ Print
إسرائيل: إبلاغ واشنطن لنا بالضربة الصاروخية ضد سوريا دليل على متانة العلاقات إسرائيل: إبلاغ واشنطن لنا بالضربة الصاروخية ضد سوريا دليل على متانة العلاقات

مصراوي Masrawy

وزير الدفاع الإسرائيلي افيجدور ليبرمان

غزة – (أ ش أ):

رحب وزير الدفاع الإسرائيلي افيجدور ليبرمان بالضربة الصاروخية الأمريكية ضد سوريا، معتبرا أن الابلاغ الأمريكي المسبق للجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية بشن الضربة الصاروخية دليل أخر على متانة العلاقات وعمق الاواصر التي تربط بين إسرائيل وحليفتها الكبيرة الولايات المتحدة.

ونقل راديو إسرائيل عن ليبرمان قوله "إن الضربة الجوية الأمريكية رسالة هامة وضرورية واخلاقية للعالم الحر بقيادة الولايات المتحدة مفادها أنه لن يحتمل جرائم الحرب التي يرتكبها نظام بشار الاسد تجاه مواطنين عزل" على حد قوله.

وكان الجيش الأمريكي قد أطلق فجر الجمعة 59 صاروخا من طراز توماهوك من مدمرتين للبحرية الأمريكية على مطار الشعيرات العسكري جنوب شرقي مدينة حمص، وسط سوريا.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل

محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل

بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد

بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد

غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف

غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف