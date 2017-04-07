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ألمانيا تدعو لوضع حل دبلوماسي للصراع في سوريا بعد الضربة الأمريكية

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ألمانيا تدعو لوضع حل دبلوماسي للصراع في سوريا بعد الضربة الأمريكية ألمانيا تدعو لوضع حل دبلوماسي للصراع في سوريا بعد الضربة الأمريكية

مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل

برلين- (أ ش أ):

دعا وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل إلى ايجاد حلول دبلوماسية للصراع في سوريا تحت رعاية الأمم المتحدة في أعقاب الضربة الأمريكية لقاعدة جوية في ريف حمص وسط سوريا. 

وقال وزير الخارجية الألماني في بيان اليوم :"لقد كان امرا غير محتملا أن يرى المرء مجلس الأمن عاجزا عن اتخاذ قرار موحد من الافعال البربرية التى حدثت في سوريا باستخدام اسلحة كيمائية ضد مدنيين عّزل لا ذنب لهم".

وأضاف أن الغازات السامة اسلحة محرمة دوليا وأن الولايات المتحده الامريكية بدأت في التحرك ضد قواعد عسكرية لنظام الاسد للرد على جرائم الحرب القاسية وبعد فشل مجلس الامن في اتخاذ قرار موحد ضد ما يحدث في سوريا .

ودعا جابريل إلى ضرورة بذل المساعى لايجاد حلول تحت رعاية الأمم المتحدة وأن يبدأ المجتمع الدولي في اتخاذ مسلكا بحثا عن الحلول الدبلوماسية كذلك الولايات المتحده الأمريكية وروسيا. 

في سياق متصل، نفى الجيش الألماني مشاركته في الضربة الأمريكية في سوريا وقال :"هذا الأمر لا يتوافق مع تفويض مهمتنا، لذلك لا يمكن أن يحدث هذا الأمر".

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