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الدفاع الروسية : سننفذ تدابير لتعزيز نظام الدفاع المضاد للصواريخ في سوريا

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الدفاع الروسية : سننفذ تدابير لتعزيز نظام الدفاع المضاد للصواريخ في سوريا الدفاع الروسية : سننفذ تدابير لتعزيز نظام الدفاع المضاد للصواريخ في سوريا

مصراوي Masrawy

اللواء إيجور كوناشينكوف

موسكو – (أ ش أ):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، أن تدابير ستتخذ قريبا لتعزيز نظام الدفاع المضاد للصواريخ في سوريا.

وقال كوناشينكوف اليوم الجمعة : "بهدف تغطية المنشآت الأكثر حساسية في البنية التحتية السورية، ستنفذ تدابير في أقرب وقت لتعزيز ورفع مستوى فعالية أنظمة الدفاع الجوية للقوات المسلحة السورية".

من جانبه ، رفض دميتري بيسكوف، المتحدث الصحفي للكرملين، التعليق علي ما يتردد عن احتمال إعاقة الجيش الروسي للضربات الأمريكية على سوريا.

وقال بيسكوف إن الجانب الروسي تلقى في وقت سابق إخطارا مسبقا بشأن عزم الولايات المتحدة ضرب سوريا، وإنه لم يتصل أحد بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وحصلنا على الأخطار الأمريكي عبر قنوات تبادل المعلومات الموجودة.

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