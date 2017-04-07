طهران تتهم واشنطن باستخدام "ادعاءات كاذبة" لشن الضربة على سوريا

(أ ف ب):

اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة باستخدام "ادعاءات كاذبة" لشن ضربة على قاعدة عسكرية في وسط سوريا وبأنها تقف "إلى جانب" تنظيمي القاعدة و داعش.

وكتب ظريف في تغريدة أن "الولايات المتحدة ساعدت (الرئيس العراقي السابق) صدام حسين على استخدام اسلحة كيميائية ضد إيران في ثمانينات القرن الماضي، ثم استخدمت ادعاءات كاذبة حول الاسلحة الكيميائية (أولا لمهاجمة العراق) في 2003 والآن في سوريا".