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«كادت تسقط من المقطم» و«أهدت صاجات لعروس».. تصريحات طريفة لـ«لوسي»

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«كادت تسقط من المقطم» و«أهدت صاجات لعروس».. تصريحات طريفة لـ«لوسي» «كادت تسقط من المقطم» و«أهدت صاجات لعروس».. تصريحات طريفة لـ«لوسي»

التحرير

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حلت الفنانة لوسي ضيفة أمس الخميس على برنامج "عيش الليلة" الذى يقدمه الفنان أشرف عبد الباقي على قناة "دي إم سي"، واحتفل البرنامج أمس الخميس بعيد ميلادها وفاجأوها بتورتة على الهواء، وأدلت لوسي بمختلف التصريحات خلال الحلقة، يرصدها موقع "التحرير- لايف" فى التقرير التالى..

1- علقة موت

كشفت لوسي أن الفنانة زينب الحلو شقيقة المطرب محمد الحلو كانت جارتها بنفس المسكن، وفي أحد الأيام خرجت معها لمشاهدة "الأراجوز" في الشارع، وأضافت: "بعد مارجعت البيت أمي سألتني كنتي فين؟، فقلت لها: كنت بتفرج على الأراجوز.. فربطت رجلي وهاتك يا ضرب، أكلت علقة سخنة، وبعدين مثلت أني مصابة بحالة إغماء للهروب من الضرب، وبعدين فوجئت بوالدتي بتقولي: قومي خلاص".

 

2- أشرف عبد الباقي حرامي أرانب

أحرجت لوسي أشرف عبد الباقي عندما ذكرت أنه كان يسرق الأرانب في فيلم "ليه يا بنفسج"، ليرد عليها قائلاً: "أيام وذكريات جميلة".

3- اشتريت هدية صاجات لعروسة

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حكت لوسى موقفًا كوميديًّا حدث معها، قائلة: "كان في بنوتة صحفية عجبني النقد بتاعها وكنا بنتكلم في التليفون سنتين، وعزمتني على فرحها جنب الحسين فجبت هدية "برفان" وأهديته للعروسة في القاعة، واتفاجئت بالصحفية بتتصل بيا بتقولي إنتي فين، واكتشفت إني قابلت عروسة تانية غيرها، واتكسفت أرجع الهدية تاني واشتريت "صاجات" وأهديتها للعروسة الأصلية".

4- أصعب مشاهدها

طشفت لوسي عن أصعب مشهد مثلته وكان أمام الفنان ماجد المصري فى فيلم "سارق الفرح"، حيث كادت تسقط بسببه من أعلى هضبة في المقطم مما أصابها بحالة إغماء.

5- للسيسي: ربنا يطرح فيك البركة

عبّرت لوسي عن فرحتها باحتفال البرنامج بعيد ميلادها، ورددت بعض الأدعية قائلة: "يارب تبقى بخير، ويطرح في رئيسها البركة".

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التحرير

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