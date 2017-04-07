اعتماد 11 مليون جنيه لرفع كفاءة الطرق والكهرباء بمطروح

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كتب- محمد العمدة

صدق اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، على رصف طرق وأعمال كهرباء بمدن مرسى مطروح والنجيلة وبراني والعلمين، بتكلفة 11.3 مليون جنيه.

ووجه "أبو زيد"، برفع كفاءة الطرق بعد الانتهاء من كافة الأعمال؛ للارتقاء بشبكة الطرق الداخلية بمدن المحافظة الثمانية.

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وأكد المحافظ، أن الفترة القادمة ستشهد تنسيقا كاملا مع كافة الجهات المعنية بكافة المشروعات الجارية؛ لسرعة الانتهاء منها في الوقت المحدد.

وأشار إلى أنه يتابع كافة المشروعات بتقارير دورية عن نسب التنفيذ، والتأكيد على الانتهاء من كافة الأعمال قبل الرصف؛ لعودة الشكل الحضاري لمدن المحافظة.