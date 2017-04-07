قرطام: بناء الدول الحديثة ليس سهلًا.. ولا نعرف اليأس

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ألقى المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، كلمة خلال افتتاح مقر أمانة الجيزة، أمس الخميس، حول أهمية "بناء الإنسان المصرى المعاصر"، والفرص والتحديات التي تواجه الشعب المصري.

قال "قرطام" إن بناء شخصية الإنسان المصرى هو أمر خطير للغاية، فبناء الدول الحديثة والمعاصرة ليس بالأمر السهل، ولكن هناك عوامل كثيرة وشائكة يجب أن نعى لها جيدًا، وحدد أهم تلك العوامل في القدرة على ملاحقة التطور التكنولوجى خلال الـ20 سنة المقبلة، خاصة أن هناك ثورة تكنولوجية ومعرفية غير طبيعية في العالم.

وأوضح رئيس الحزب: "أن هناك تحديًا عظيمًا أمامنا ويجب أن نعى ما الذى أدى إلى تخلفنا خلال تلك الفترة الماضية، من أجل الوقوف على الحل.. نحن فى مرحلة حرجة للغاية، فالعامل الأهم هو شخصية الإنسان المصرى وكيفية تأهيله".

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وأشار قرطام إلى أن هناك "خيبة" فى التعليم ومنظومته، وتتمثل فى عدم قدرة المؤسسة التعليمية على إنتاج رجال قادرين على المنافسة والتحدى والاعتماد على النفس، وبالتالى أثرت بالسلب على شخصية الإنسان المصرى.

وعن تبني الحزب لسلسلة ندوات تجديد الخطاب الديني علق قرطام: "هناك عوامل حجبتنا عن العصر وحجبت العصر عنا.. لا بد أن نعترف أننا خارج العصر ولا نسهم فى تطوير الحضارة الإنسانية.. فباب الاجتهاد أغلق تمامًا وخطابنا مع العالم خطاب منفرد يرجع بنا إلى الخلف".

وتابع بأن: "أهم عامل لبناء الدولة الحديثة المدنية هو بناء الشخصية المصرية، فهناك تحديات جمة وفى النهاية لا يأس.. قيمنا الثقافية المستمدة من الإسلام والمسيحية هى قيم التفكر والتدبر والعمل والانضباط الذاتى، فتلك القيم نستطيع أن نبنى عليها قاعدة صلبة وننطلق من خلالها، إلى جانب إيقاظ وتنبيه المصريين من خلال تأسيس سليم لشخصياتهم، ولكى نصل لذلك لا بد أن نستكشف القوى الدفينة الموجودة بداخلنا والقوى الاقتصادية التى نمتلكها والمعرفة الثقافية لأنها ضرورة لأى دولة معاصرة".