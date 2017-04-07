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«الاستثمار» تبحث مع «الفطيم» افتتاح مدارس فنية لخدمة نشاط التجزئة

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«الاستثمار» تبحث مع «الفطيم» افتتاح مدارس فنية لخدمة نشاط التجزئة «الاستثمار» تبحث مع «الفطيم» افتتاح مدارس فنية لخدمة نشاط التجزئة

التحرير

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 التقى محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، بوفد من من شركة ماجد الفطيم للتجزئة، برئاسة مدير كارفور في جون لوك جرازياتو، حيث عرضت الشركة توجهاتها المستقبلية نحو زيادة استثماراتها في مصر، وقد رحب محمد خضير بتوجه المجموعة للانتشار.

وأكد على أهمية قطاع التجزئة في مصر ودوره الفاعل في خفض الأسعار وضرورة الانتشار الجغرافي في كافة المحافظات، وبخاصة محافظات الصعيد التي تمثل أولوية لدى هيئة الاستثمار وترغب في جذب مزيد من الاستثمارات إليها وسوف تتولى هيئة الاستثمار التنسيق مع المحافظات المختلفة لعرض الأراضي الاستثمارية المناسبة على المستثمر.

كما ناقش الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار وممثلي الشركة إمكانية فتح مدارس فنية متخصصة في المجالات التي تخدم نشاط التجزئة في فروع الشركة داخل مصر، وكذلك إمكانية تدريب العاملين المصريين لخدمة فروع المجموعة خارج مصر وهو التوجه الذي يتوافق مع توجه المجموعة خلال الفترة القادمة، كما أبدت المجموعة رغبتها في فتح عدد من السوبر ماركت بمساحات مختلفة لخدمة الاحتياجات اليومية للإحياء ذات الكثافة السكانية.

كما توجه جون لوك، بالشكر لهيئة الاستثمار، على متابعتها المستمرة لأنشطة الشركة ودورها في تقديم التيسيرات المختلفة بالتعاون مع باقي الجهات ذات العلالقة في الدولة لزيادة استثماراتها.

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كما قام محمد خضير، بعرض لأهم الخطوات التي قامت بها هيئة الاستثمار في مجال التطوير المؤسسي، كما عرض سيادته لأهم ملامح التيسيرات التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد الذي يتطلع الجميع صدوره قريبًا لما له من آثار الإيجابية على مناخ الاستثمار في مصر.

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التحرير

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