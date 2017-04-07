بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

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تقدم النائب سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجهة إلي المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ارتفاع أسعار الأسماك ووقف تصديرها.

وقال رشاد، في بيانه إن سعر بيع الأسماك ارتفع فى السوق المحلى بشكل غير مبرر، حيث تزايدت الأسعار عن 100%، فمثلا ارتفع سعر كيلو السمك البلطى من 12 جنيها إلى 35 جنيهاً.

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وطالب رشاد، حكومة المهندس شريف إسماعيل، بضرورة وقف تصدير الأسماك للخارج لمدة معينة حتى تنخفض الأسعار وتعود لوضعها الطبيعي.