«كوبر» يرفض خوض وديات قبل مواجهة تونس

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكد مصدر بالمنتخب الوطني، أن الجهاز الفني رفض خوض أي وديات في فترة الأجندة الدولية بيونيو المقبل، قبل مواجهة تونس في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وقال المصدر إن الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للفراعنة، يخشى على اللاعبين من الإجهاد أو الإصابات قبل مباراة تونس الهامة، حيث إن لعب أي وديات يعد مخاطرة يرفض الجهاز الفني خوضها.

شاهد أيضا

كما علمت "التحرير"، أن حماده صدقي المدير الفني لمنتخب 99، يدرس المشاركة في دورة الكوسافا المقرر إقامتها في يوليو المقبل.

ويقارن الجهاز الفني بين المشاركة في هذه الدورة ودورة شمال إفريقيا التي ستقام في نفس الشهر أيضًا، وتضم دورة الكوسافا دول جنوب إفريقيا ووهي: أنجولا، بوتسوانا، جزر القمر، ليسوتو، مدغشقر، ملاوي، موريشيوس، مايوت، موزمبيق، ناميبيا، لا ريونيون، سيشل، جنوب أفريقيا، سوازيلاند، زامبيا،زيمبابوي.