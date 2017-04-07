بالصور.. جنازة مهيبة لـ"عروسي الدقهلية"

الدقهلية- رامي القناوي:

في مشهد جنائزي مهيب، شيع الآلاف من أهالى قرية الدراكسة بالدقهلية، اليوم الجمعة، جثامين 4 أشخاص من أهالى القرية بينهم عروسين، بعد سقوط السيارة التى يستقلونها، في أثناء توجههم لحفل زفاف ببحر دكرنس، إذ تحول مكان الزفاف إلى سرادق عزاء.

كان اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى، مساء الخميس، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دكرنس، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة ماركة "تويوتا" بداخلها عروسين بترعة دكرنس.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ بقيادة العميد مروان عبد المعطي خيوه، مدير إدارة الحماية المدنية، وعناصر من الغواصين التابعين للإنقاذ النهري، ومعهم أوناش تابعة لمجلس المدينة لرفع السيارة من المياه.

وتمكنت الحماية المدنية من انتشال 4 جثامين بينهم العروسين وهما: "محمد عبد الحميد سلامة، 25 عامًا، وأية السيد محمد عطا، 20 عامًا، وقائد السيارة، وقريب العريس أحمد بلال سلامة، 24 عامًا، وهناء الشربيني الجنايني، 20 عامًا، صديقة العروس".

وتوصلت تحريات المباحث بقيادة الرائد أحمد السادات، رئيس مباحث مركز دكرنس، أن العروسين كانا يستقلان سيارة ماركة "تويوتا"، فضي اللون تحمل أرقام 173774 ملاكي دقهلية، بصحبة قائدها وصديقة العروس وأثناء توجههم لحفل الزفاف، اختلت عجلة القيادة بيد السائق بسبب حركات استعراضية على الطريق سقطوا بسببها جميعًا في ترعة "بحر دكرنس".