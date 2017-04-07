بالصور- ملكات جمال يخطفن الأنظار في منطقة الأهرامات.. من هن؟

كتب - علي أحمد:

خطفت ملكات جمال شاركن في مسابقة ملكة جمال البيئة، الأنظار خلال زيارتهن اللاتي قمن بها لمنطقة الأهرامات.

وجاءت جولة ملكات جمال المسابقة ضمن جولاتهن في العديد من المعالم المصرية لدعم السياحة.

ونشرت الصفحة الرسمية للمسابقة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جانباً من جولة ملكات الجمال بمنطقة الأهرامات وأبي الهول، الأربعاء، وقام بعضهن بركوب الجمال.

وكانت ملكات الجمال قمن بزيارة إلى الإسكندرية قبل أيام ضمن جولتهم الترويجية حيث زرن مكتبة الإسكندرية وبعض معالم المدينة.

يذكر أن المسابقة ستعقد في شرم الشيخ 14 أبريل الجاري برعاية وزارتي السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.