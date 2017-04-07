في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية

سمر العشري

في خطوة مفاجئة، أعلنت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، اليوم الجمعة، خلال تصريحات صحفية، بأن السلطات السودانية بمطار الخرطوم اتخذت إجراءات جديدة لدخول المصريين إليها، لافتاً إلى أن الأمر كان مفاجئاً وغير متوقعاً، موضحاً من خلال الفئات العمرية التي يتضمنها القرار.

تفاصيل القرار

ويتضمن الاجراء السوداني الأخير، ضرورة حصول الفئات العمرية من 18 إلى 50 عاما على تأشيرة دخول مسبقة من سفاراتها وقنصلياتها بالخارج، في حين أفادت مصادر بأن شركات الطيران العاملة بمطار القاهرة، تلقت تعليمات من مديري مكاتبها بالخرطوم بضرورة حصول المصريين البالغين من العمر من 18 إلى 50 عاما على تأشيرات دخول مسبقة، وإلا فسيتم ترحيلهم على نفس الطائرات التى نقلتهم من مصر.

إلا أن القرار السوداني، استثنى السيدات والأطفال دون الـ18 عاما والرجال فوق الـ50 عاما، في الوقت الذي احتجزت فيه السلطات السودانية ركاب رحلة مصر للطيران رقم 853 والقادمة من القاهرة إلى الخرطوم وطالبتهم بسداد 50 دولارا أو 500 جنيه للدخول وتدخل مدير مكتب مصر للطيران بالخرطوم لدى السلطات السودانية، حيث أن التعليمات مفاجئة وطلب مهلة لتطبيق القرار وتم السماح بدخول ركاب الطائرة وعددهم 122 راكبا.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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