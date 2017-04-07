أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل -
بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد -
عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا -
بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة -
المدير الفني للفريق اليد بالأهلي: نستحق الفوز بالسوبر الإفريقي -
عماد وحيد: فوز «اليد» بالسوبر استكمال لسلسة انتصارات الأهلي -
كابتن كرة اليد بالأهلي: كنت واثقا من الفوز بالسوبر الإفريقي -
جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية -
فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر

في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية

Google+ Print
في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية

في خطوة مفاجئة، أعلنت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، اليوم الجمعة، خلال تصريحات صحفية، بأن السلطات السودانية بمطار الخرطوم اتخذت إجراءات جديدة لدخول المصريين إليها، لافتاً إلى أن الأمر كان مفاجئاً وغير متوقعاً، موضحاً من خلال الفئات العمرية التي يتضمنها القرار.

تفاصيل القرار

ويتضمن الاجراء السوداني الأخير، ضرورة حصول الفئات العمرية من 18 إلى 50 عاما على تأشيرة دخول مسبقة من سفاراتها وقنصلياتها بالخارج، في حين أفادت مصادر بأن شركات الطيران العاملة بمطار القاهرة، تلقت تعليمات من مديري مكاتبها بالخرطوم بضرورة حصول المصريين البالغين من العمر من 18 إلى 50 عاما على تأشيرات دخول مسبقة، وإلا فسيتم ترحيلهم على نفس الطائرات التى نقلتهم من .

إلا أن القرار السوداني، استثنى السيدات والأطفال دون الـ18 عاما والرجال فوق الـ50 عاما، في الوقت الذي احتجزت فيه السلطات السودانية ركاب رحلة مصر للطيران رقم 853 والقادمة من القاهرة إلى الخرطوم وطالبتهم بسداد 50 دولارا أو 500 جنيه للدخول وتدخل مدير مكتب مصر للطيران بالخرطوم لدى السلطات السودانية، حيث أن التعليمات مفاجئة وطلب مهلة لتطبيق القرار وتم السماح بدخول ركاب الطائرة وعددهم 122 راكبا.

 

المصدر:مصرفايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة